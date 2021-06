Anzeige

Kriminalität Jugendlicher will Seniorin ausrauben: Zeugin vertreibt ihn Der beherzte Eingreifen einer Zeugin hat in Passau einen Jugendlichen daran gehindert, eine Rentnerin auszurauben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion. Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Passau.Der 15-Jährige habe auf einem Parkplatz eine 77 Jahre alte Frau mit einem Messer bedroht und aufgefordert, ihm Geld zu geben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 46-jährige Passantin beobachtete die Szene am Montagnachmittag und schlug den 15 Jahre alten Jungen in die Flucht. Dieser rannte in ein nahe gelegenes Waldstück, hieß es. Kurz darauf nahmen Polizisten ihn fest. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen eines versuchten Raubdelikts ermittelt.

