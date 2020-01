Prozesse Jugendtrainer wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht Ein ehemaliger Jugendtrainer muss sich von heute an wegen sexuellen Missbrauchs zweier Jungen vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten.

Mail an die Redaktion Ein Fotograf vor dem Bild der Justitia. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Aschaffenburg.Der 52-Jährige soll die Mütter der mutmaßlichen Opfer über das Ringertraining ihrer Kinder kennengelernt haben. Als späterer Lebensgefährte der Frauen soll er sich das Vertrauen der Buben erschlichen haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft versprach der Mann den Kindern aus dem Landkreis Aschaffenburg Geschenke und verging sich dann an ihnen. Für den Prozess sind nach Gerichtsangaben drei Verhandlungstage angesetzt.

Der Angeklagte soll sich zunächst etwa von 2005 an bis 2007 mehrfach an einem damals 14-Jährigen vergangen haben. Laut Anklage fanden einige Übergriffe in einer kleinen Hütte im hessischen Hanau statt. Von 2012 an soll der 52-Jährige dann das damals 12-jährige Kind seiner neuen Freundin immer wieder schwer sexuell missbraucht haben. Einige Taten soll er auch fotografiert haben. Bisher war der Mann den Ermittlern nicht wegen Sexualdelikten aufgefallen.