Pferdesport Jung feiert neunten Sieg bei Marbacher Vielseitigkeit

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat zum neunten Mal die Viersterne-Vielseitigkeit in Marbach/Lauter auf der Schwäbischen Alb gewonnen. Auf seinem Olympia-Pferd Chipmunk konnte sich der 40-Jährige aus Horb bei der abschließenden Springprüfung am Sonntag 1,6 Strafpunkte leisten und siegte dennoch mit insgesamt 32,3 Strafpunkten. Zum Auftakt am Freitag hatte er die Dressur für sich entschieden und seine Führung in der Geländeprüfung einen Tag später verteidigt.

dpa