Fußball Jung trifft bei langem Fürther Testspiel gegen Razgrad

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat sich in einem extralangen Testspiel 1:1 vom bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad getrennt. In der Partie über rund 120 Minuten in St. Johann in Österreich sorgte Gideon Jung am Mittwoch nach einem frühen Rückstand nach einer knappen Stunde für den Ausgleich. Angeschlagen mussten Luca Itter und Afimico Pululu vorzeitig das Feld verlassen.

dpa