Demonstration Junge Alternative trifft auf Protest Die Jugendorganisation rief in Neumarkt zur Info-Veranstaltung. 60 Aktivisten hielten dagegen. Der Protest verlief friedlich.

Mail an die Redaktion Mitglieder der Jungen Alternative vor einem Plakat: In Neumarkt protestierten Aktivisten jetzt gegen eine Info-Veranstaltung der politischen Jugendorganisation der AfD. Foto: Maja Hitij/dpa

Neumarkt.Die Junge Alternative Ostbayern veranstaltete am Samstag in Neumarkt eine Info-Veranstaltung. Rund 60 Anhänger des Antifaschistischen Aktionsbündnisses für Menschlichkeit und Frieden hielten dagegen. Sie zogen gegen 16 Uhr vom Bahnhof Neumarkt mit Fahnen und Plakaten zum Rathausplatz und hielten eine Friedenskundgebung ab. „Seitens der Neumarkter Bürger bestand nur sehr geringes Interesse an der Veranstaltung“, teilte Polizeihauptkommissar Rainer Bärtl von der Inspektion Neumarkt am Sonntagmorgen mit.

Nach rund 30 Minuten bewegte sich der Protestzug zum unteren Tor, für eine Schlusskundgebung in der Nähe der Veranstaltung der Jungen Alternativen Ostbayern. Gegen 19.30 Uhr befanden sich dann noch rund 15 Teilnehmer friedlich demonstrierend auf dem Platz. Die Versammlung löste sich um 21 Uhr auf. Bärtl: „Insgesamt sind die Veranstaltungen geordnet und friedlich verlaufen.“

