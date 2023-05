Rottal-Inn Junge beschädigt Scheibe beim Spielen: 33-Jähriger würgt ihn

Ein 33-jähriger Mann soll am Samstagabend einen 14-jährigen Jungen gewürgt haben. Dieser beschädigte beim Spielen mit seinem jüngeren Bruder eine Scheibe in der Nähe des Gymnasiums in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte den Vorfall demnach beobachtet und den 14-Jährigen angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf er den Jungen gewürgt haben soll. Passanten trennten die beiden. Den Mann aus Arnstorf erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

dpa