Unfälle Junge Bikerin bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt Eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/Archivbild

Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz.Die Jugendliche war am Freitag mit einem kleinen Motorrad in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 49-jähriger Autofahrer erfasste die Jugendliche mit seinem Pritschenwagen, als er von einer Tankstelle auf die Straße fuhr.

Dort stieß die 16-Jährige mit ihren Motorrad ungebremst in die Fahrerseite des Transporters und wurde auf die Straße geschleudert. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.