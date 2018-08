Unfälle Junge Frau stirbt bei Zusammenstoß Zwei Autos sind im Landkreis Passau frontal ineinander gekracht. Für eine 24-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstag bei mit einem anderen Auto zusammengeprallt und gestorben.

Tittling.Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstag bei Tittling (Landkreis Passau) mit einem anderen Auto zusammengeprallt und gestorben. Retter konnten nach Polizeiangaben nichts mehr für sie tun. Die Frau, die aus dem Landkreis Passau stammte, starb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen, der am Steuer des anderen Wagens saß, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Warum die beiden Autos auf der Bundesstraße 85 frontal ineinander krachten, war zunächst unklar. Ermittlungen eines Gutachters sollen die Unfallursache klären. (dpa)