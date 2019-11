Unfälle Junge Frau stoppt flüchtigen Radfahrer zu Fuß Weil ein Fahrradfahrer nach einem Unfall einfach weggeradelt ist hat eine junge Frau zu Fuß die Verfolgung aufgenommen.

Dillingen an der Donau.Wie die Polizei am Freitag mitteilte rannte die 20-Jährige dem Mann auf dem Fahrrad hinterher und stoppte ihn schließlich. Zuvor war der 61-Jährige mit seinem Rad in Dillingen an der Donau gegen ein geparktes Auto gestoßen und weitergefahren. Die Passantin beobachtete den Unfall am Donnerstag. Laut Polizei hatte der Mann einen Schaden von über 2000 Euro verursacht.