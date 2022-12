Neuburg-Schrobenhausen Junge Frau stürzt vom Balkon

Eine Frau ist in Oberbayern durch den Boden eines Balkons vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 29-Jährige am Mittwoch den Balkon ihres Einfamilienhauses in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) betreten, als aus derzeit unklaren Gründen der Balkonboden unter ihr wegbrach. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Es wird nun ermittelt, ob die Steinplatten des Bodens korrekt angebaut wurden, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

dpa