Notfall Junge Frau tot im Fluss: Gewalttat nicht ausgeschlossen

Eine tot aus einem Fluss am Chiemsee geborgene Frau ist möglicherweise Opfer einer Gewalttat geworden. Man ermittele weiter in alle Richtungen, jedoch sei ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Dienstag. Derzeit werde im Umkreis von Aschau im Chiemgau mit einem Großaufgebot der Polizei nach Spuren gesucht. Ein Passant hatte am Montag die Leiche der jungen Frau im Fluss Prien entdeckt.

dpa