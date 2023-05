Ermittlung Junge Frau und Mann tot: Polizei vermutet Beziehungstat Nach der Gewalttat an einer jungen Frau im Landkreis München gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Die getötete 19-Jährige und der 22 Jahre alte Verdächtige, der später wohl aufgrund selbst beigebrachter Verletzungen im Krankenhaus starb, sollen zuvor ein Paar gewesen sein. Die Polizei hatte am Samstag die Leiche der Frau an einem Feldweg bei Sauerlach gefunden, der schwer verletze Mann war in der Nähe.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Sauerlach.Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wird weiterhin eine Beteiligung von anderen Personen ausgeschlossen. Die Kripo vermutet, dass der 22 Jahre alte Deutsche aus Deggendorf die Frau getötet hat, um dann Suizid zu begehen. Der Mann hatte noch selbst bei der Polizei angerufen und gesagt, er habe jemanden umgebracht. Er starb wenige Stunden nach dem Verbrechen in einer Klinik. An diesem Mittwoch will die Polizei weitere Informationen zu dem Fall bekanntgeben.