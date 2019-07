Einsatz Junge Helden retten Bub vor Ertrinken Zwei Jungen aus Windischeschenbach ziehen leblosen Vierjährigen aus dem Wasser. Dank ihres Einsatzes überlebte der Bub.

Auch die beiden Helden bekamen Besuch von der Polizei. Foto: Polizei Oberpfalz

Regensburg.Zwei mutige Jungs haben einem Vierjährigen in Windischeschenbach das Leben gerettet. Das gab die Polizei Oberpfalz am Donnerstag per Facebook bekannt.

Der 13 Jahre alte Justin und der 11 Jahre alte Luca aus Windischeschenbach waren Anfang Juni im hiesigen Freibad. Im Schwimmerbecken entdeckten sie plötzlich einen leblosen kleinen Jungen.

Polizei Oberpfalz bedankt sich

Justin und Luca fackelten nicht lange und zogen den bewusstlosen Vierjährigen aus dem Wasser. Mit Hilfe von Lucas Vater begannen sie mit der Herzdruckmassage. Nach kurzer Zeit kam der vier Jahre alte Jakob wieder zu sich.

„Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Jungs und der richtigen Erstversorgung retteten sie Jakob das Leben“, schreibt die Polizei Oberpfalz auf Facebook über Justin und Luca: „Wir sagen Justin & Luca vielen vielen Dank für das tolle und schnelle Eingreifen.“ Der Post ist versehen mit den Hashtags #zivileHelden, #HinschauenNichtWegschauen und #Zivilcourage.



Jakob strahlt bei Besuch der Polizei

Am Montag besuchten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab den geretteten Jakob zu Hause. Der Vierjährige erfreue sich bester Gesundheit und habe gestrahlt, als er echte Polizisten zum Anfassen hatte und auch den Streifenwagen begutachten durfte.

Natürlich durfte er sich auch ins Fahrzeug setzen. (am)

