Polizei Junge löst mit Lego-Waffe einen Großeinsatz der Polizei aus Ein 15-Jähriger hat mit einer Lego-Waffe einen Großeinsatz der Polizei in Lindau ausgelöst.

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Lindau.Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, bemerkte ein Gast eines Restaurants, wie der Junge in einem Tarnanzug und mit einer Langwaffe die Straßen auf und ablief. Da nicht klar war, ob es sich um eine Schusswaffe handelte, rückten am Freitagnachmittag Streifenwagen aus Lindau, von umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei an. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Gewehr, sondern um eine Waffe aus Legosteinen handelte. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige gemäß dem Strafgesetzbuch.

