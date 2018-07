Kriminalität

Junge Männer sollen Steine auf Autos geworfen haben

Zwei junge Männer im Alter von 16 und 19 Jahren sollen zahlreiche große Steine und Holzpaletten auf fahrende Autos, Lastwagen und einen Zug im Raum Erlangen geworfen haben. Gegen die Verdächtigen wurde Haftbefehl werden versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen sowie wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßen- und Bahnverkehr. Motiv für die Taten in der Nacht zum 9. Mai an den Autobahnen 3 und 73 sowie am Bahnhof Eltersdorf seien wohl eine „gewisse Langeweile“ und ein „Kick“ gewesen, den sie gesucht hätten, sagte Kriminaloberrat Heinz Hanisch am Dienstag in Nürnberg. Er leitete die Ermittlungen in dem Fall.