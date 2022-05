Neu-Ulm Junge meldet Feuer und verhindert womöglich größeren Brand

In Schwaben hat ein Grundschüler einen möglichen Wohnhausbrand verhindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Achtjährige am Montagabend in Senden (Landkreis Neu-Ulm) beim Blick aus dem Fenster starken Rauch auf dem Nachbargrundstück entdeckt. Der Bub rief seine Mutter, die die Feuerwehr alarmierte.

dpa