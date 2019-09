Unfälle Junge Radfahrerin tödlich verunglückt Eine Radfahrerin ist im oberbayerischen Valley (Landkreis Miesbach) offenbar vom Fahrrad gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Valley.Laut Polizei fanden Passanten am Donnerstagmorgen die leblose junge Frau am Straßenrand und riefen den Notarzt. Die Retter versuchten, die 19-Jährige zu reanimieren. Doch die Frau starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar.