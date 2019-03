Justiz Jungen Flüchtling zu hart angefasst Ein Polizeihauptkommissar aus Landshut hatte während einer Vernehmung einen 17-Jährigen mit dem Messer bedroht.

Von Marion von Boeselager

Die Flüchtlinge hatten sich geweigert, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Darfhin eskaliert die Lage. Über drei Jahre nach dem Vorfall gab es in Regensburg einen weiteren Prozess.

Regensburg.Ein 50-jähriger Polizeihauptkommissar aus Landshut soll einen 17-jährigen Flüchtling aus Afghanistan bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke deutlich zu hart angefasst und während des Vorgangs sogar ein Messer gezückt haben. Strafrechtlich wurde er dafür bereits verurteilt: vor dem Landshuter Amtsgericht wegen Körperverletzung im Amt und versuchter Nötigung in einem besonders schweren Fall zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. In einem Berufungsprozess wurde das Strafmaß auf eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 40 Euro reduziert, der Vorwurf der versuchten Nötigung eingestellt. Der Dienstherr des Polizisten reagierte mit einer Disziplinarklage. Er forderte die Degradierung des inzwischen versetzten Dienstgruppenleiters. Am Montag befasste sich das Regensburger Verwaltungsgericht mit dem Fall.

Flüchtlinge waren ausgerissen

Im August 2015 waren der junge Afghane und zwei seiner Landsleute aus einer Unterkunft für unbegleitete Minderjährige in Landau ausgerissen, ohne Fahrschein nach Landshut gefahren und dort aufgegriffen worden. Auf der dortigen Polizeiinspektion weigerte sich das Trio vehement, Fingerabdrücke abzugeben und leistete auch körperlich erheblichen Widerstand. In dieser Situation soll der 50-jährige Beamte den 17-jährigen Flüchtling, der bereits mit am Rücken gefesselten Händen und fixierten Beinen auf dem Boden hockte, an der Handschellenkette gepackt und seine Arme bis zum Anschlag der Schultergelenke nach oben gerissen haben - so dass sich sein Oberkörper zeitweise in der Luft befand und er vor Schmerzen schrie. So lautete die Anklage, die per Gerichtsurteil bestätigt wurde. Zuvor soll der Polizist zudem laut Zeugenangaben sein Messer gezogen, es in Kopfhöhe der Jugendlichen gehalten und gesagt haben: „Give me your fingerprints or I‘ll take it“. Später habe er verhindern wollen, dass seine Kollegen schriftliche Stellungnahmen zu dem Vorfall abgeben.

Hinauftragen sei zu gefährlich

Im Berufungsprozess hatte der Hauptkommissar zwar über seinen Verteidiger „Fehler bei der Anwendung des unmittelbaren Zwangs“ eingeräumt und sein Bedauern darüber ausgedrückt. Vor der Regensburger Disziplinarkammer ruderte der 50-Jährige aber wieder ein Stück zurück: „Ich war der Meinung, ich wende legitim unmittelbaren Zwang an.“ Alles sei ganz anders gewesen: Kollegen hätten ihn damals zur Unterstützung hinzu gerufen. Das Messer habe er nur aus der Scheide gezogen, „um den richtigen Sitz der Arretierung zu prüfen.“ Den auf dem Boden hockenden Jugendlichen habe er nur in eine aufrechte Position bringen wollen – zunächst durch Ziehen am Kopf, dann an den Handschellen – um ihn zum Gehen in den 1. Stock zu bewegen. Dort habe sich nämlich ein funktionstüchtiger Scanner für die Fingerabdrücke befunden. Ihrer sei kaputt gewesen. Das Hinauftragen der renitenten Jugendlichen, die teilweise um sich bissen und traten, habe er als zu gefährlich erachtet. Und geschrien „hat der eh die ganze Zeit.“

„Der angebliche Vertuschungsversuch ist erfunden“, meinte er schließlich. Er habe nur aus Gutmütigkeit seine Kollegen entlasten wollen. Am Ende hegte das Gericht indes keinen Zweifel, dass sich die Sache mit den Handschellen und dem Messer so ereignt hatte wie in der Anklage und von Zeugen vorgetragen. Lediglich eine Einflussnahme des Beamten auf Kollegen in puncto Stellungnahmen sei nicht klar erwiesen. Hier gelte der Grundsatz „in dubio pro reo“.

Das Urteil: Die Dienstbezüge des Beamten werden 18 Monate lang um zehn Prozent gekürzt. „Der Fall sorgte öffentlich für Aufsehen“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Der Beamte sei vielleicht provoziert worden und die Lage eskaliert, aber „das hätte Ihnen nicht passieren dürfen!“