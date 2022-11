München Junger Mann bei Stromunfall am Hauptbahnhof schwer verletzt

Bei einem Stromunfall hat sich ein 23-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof schwere Brandverletzungen zugezogen. Ein Mitarbeiter der Bahn fand den Mann und holte Hilfe, teilte die Bundespolizei mit. Auf Überwachungskameras war demnach zu sehen, wie der leicht schwankende Mann am Mittwochmorgen auf das Dach eines abgestellten Zuges kletterte. Danach sei es zu einem Stromüberschlag an der Bahnoberleitung gekommen. Es habe einen lauten Knall und Lichtbogen gegeben. Der Mann sei mit einem brennenden Hosenbein auf den Bahnsteig gefallen.

dpa