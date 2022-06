Kronach Junger Mann beißt 15-Jähriger ins Bein

Ein junger Mann hat einer 15-Jährigen in Oberfranken ins Bein gebissen - vor der Attacke war der Angreifer der 15-Jährigen unbekannt. Der 21-Jährige biss der Jugendlichen bei einer Zugfahrt in der Nähe von Pressing (Landkreis Kronach) in den Oberschenkel, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa