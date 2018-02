Kriminalität Junger Mann will fensterln und wird für Einbrecher gehalten

Mail an die Redaktion Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei“ zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archiv

Steinwiesen.Eine an einer Hauswand lehnende Leiter hat ein aufmerksamer Mann in Oberfranken als Werkzeug eines Einbrechers gedeutet - und sicherheitshalber die Polizei informiert. Diese nahm den Hinweis ernst und nahm Kontakt mit den Hausbesitzern in Steinwiesen (Landkreis Kronach) auf. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde der vermeintliche Einbrecher schnell ermittelt: Statt eines Kriminellen entlarvten die Polizisten einen jungen Mann, der am Mittwochabend mit der Leiter in das Zimmer seiner Freundin steigen wollte - in Bayern auch fensterln genannt. Die Leiter hatte sich der Mann kurzerhand bei einem Nachbarn geborgt.