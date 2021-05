Anzeige

Unfälle Junger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Feuchtwangen.Der 23-Jährige verlor am Sonntag auf der Staatsstraße in Höhe Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto und stürzte. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 29-jährige Fahrer des Wagens und seine 23-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

