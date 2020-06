Anzeige

Tiere Jungstorch strandet auf Polizeiparkplatz Das Tier musste in Straubing notlanden. Mitarbeiter des Bund Naturschutz brachten den kleinen Storch in den Tierpark.

Mail an die Redaktion Ein Storch verlässt das Nest. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Straubing.Direkt auf einem Polizeiparkplatz ist ein Jungstorch in Straubing notgelandet.

Das Tier sei aus einem Nest auf dem Weytterturm im Stadtzentrum ausgebüxt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Storch habe offensichtlich nicht mehr weiterfliegen können.

Mitarbeiter des Bund Naturschutz brachten ihn am Samstag in den Straubinger Tierpark. Man habe ihn nicht in sein Nest zurückgesetzt, da sonst vielleicht andere dort lebende Jungstörche versucht hätten, wegzufliegen, hieß es im Polizeibericht. (dpa)