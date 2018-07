Justiz

Justizministerium will NS-Vergangenheit aufarbeiten

Das bayerische Justizministerium will die Nachwirkungen des NS-Regimes in der Landesjustiz aufarbeiten. Minister Winfried Bausback (CSU) und der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, Magnus Brechtken, gaben am Dienstag in München den Startschuss für ein dreijähriges Forschungsprojekt.