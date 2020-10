Anzeige

Krimikomödie Jutta Speidel spielt Schenkel-Stück Die Regensburger Bestsellerautorin Andrea Maria Schenkel verrät im Interview, was die Zuschauer auf der Bühne erwartet.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Jutta Speidel spielt die Solorolle, unterstützt von Musiker Stefan Noelle. Foto: ALVISE PREDIERI

München.14 Jahre ist es her, dass Andrea Maria Schenkel mit ihrem Roman „Tannöd“ die Bestsellerlisten anführte. Die Erzählung zu dem fast 100 Jahre zurückliegenden wahren Kriminalfall – ein Sechsfachmord in der Einöde Hinterkaifeck – hat die Regensburgerin über Nacht gerühmt gemacht. Heute lebt sie abwechselnd in ihrer Heimatstadt und New York. Doch schon seit Ausbruch der Corona-Krise hängt sie in den USA fest. Deshalb wird sie an diesem Samstag auch nicht dabei sein, wenn ihre Kurzgeschichte „Ottilie“ als Theaterstück unter dem Namen „Lippenrot“ in der Komödie am Bayerischen Hof in München erstmals auf die Bühne kommt. Jutta Speidel spielt das Solo, musikalisch begleitet von Stefan Noelle.

