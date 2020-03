Corona-Virus JVA Straubing sagt Gefangenentheater ab Die Gefahr vor einer Ansteckung sei zu groß, bedauert die Gefängnisleitung. Auch Besuche müssen eingeschränkt werden.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Das Corona-Virus hat auch Auswirkungen auf das Leben der Gefangenen in der JVA Straubing. Foto: Armin Weigel/dpa

Straubing.Nach mehr als 40 Jahren müssen erstmals die Aufführungen des Gefangenentheaters in der Justizvollzugsanstalt Straubing abgesagt werden. Mit Bedauern teilte stellvertretender Gefängnisdirektor Marcus Hegele am Montag mit, dass aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus den Empfehlungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums Folge geleistet werde. Die Premiere des Stücks „Der eingebildete Kranke“ war für 21. März geplant. Bis 5. April waren Aufführungen terminiert. Nun wird das Stück, für das die Gefangenen seit September vergangenen Jahres regelmäßig geprobt hatten, ersatzlos gestrichen. Denn ab April fehlt es zudem an geeigneten Räumlichkeiten, Die Turnhalle, in der die JVA-Veranstaltungen stattfinden, ist dringend sanierungsbedürftig. „Für unsere Gefangenen, die sich mit Eifer auf die Aufführung vorbereitet haben, tut es mir sehr leid“, sagt Hegele.

Die Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Straubing müssen sich angesichts der Ausbreitung des Virus auch auf weitere Einschränkungen einstellen. Die Besuche seien auf ein Mindestmaß zurückgefahren worden, sagt Hegele. Besucher würden zudem vor dem Einlass einer Befragung unterzogen. Wer in einem Risikogebiet war, wird nicht durchgelassen. Auch die JVA-Beamten, die die Faschingsferien in Südtirol oder Italien verbracht haben, sind derzeit nicht im Dienst, so der stellvertretende Leiter. Würde sich das Virus im Gefängnis ausbreiten, stünde das Personal vor enormen Herausforderungen. „Das wollen wir nicht riskieren“, sagt Hegele. Mit Sorge blickt die Gefängnisleitung nach Italien, wo es am Sonntag erste Gefängnisrevolten und Ausbruchsversuche gab, nachdem die Gefangenen über Besuchsverbote informiert worden waren. In Straubing hätten die Insassen auf die verschärften Bedingungen mit Verständnis reagiert, sagt Hegele.