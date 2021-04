Anzeige

Parteien K-Frage: Söder sieht noch Chancen Das Duell zwischen Laschet und dem CSU-Chef dauert an. Auch für die Mitglieder der Union müsste die Wahl akzeptabel sein.

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, gab nach der virtuellen CSU-Präsidiumssitzung eine Pressekonferenz. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Berlin.CSU-Chef Markus Söder sieht im Votum der CDU-Spitze für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union zwar ein wichtiges Signal, das von ihm respektiert werde, aber noch nicht die endgültige Entscheidung. Zu einer breiten Mehrheit gehöre nicht nur der Vorstand, sonder dazu gehörten auch die Fraktion und die Verbände, sagte Söder am Montag nach einer Schalte des CSU-Präsidiums. Und da gebe es zumindest noch Diskussionsbedarf. Deshalb müsse man in die Basis hineinhorchen.

Söder will sich einige Tage Zeit nehmen

Es habe auch „Signale“ aus vielen Landesverbänden gegeben. Deshalb müsse man dies alles noch einmal in Ruhe alles einordnen. „Nicht 10, 20 oder 30 Leute entscheiden allein, sondern Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen, breiten Unterstützung und aktiven Mitgliederschaft, die bereit ist, auch zu kämpfen“, sagte Söder. „Man muss das Ganze in der Breite auch akzeptiert und akzeptabel machen für alle. Und zwar nicht nur für die Funktionäre, sondern auch für die Mitglieder, für die Abgeordneten und auch für die Unterstützer und Sympathisanten in der Bevölkerung.“ Söder sagte: „Alles andere, finde ich, könnte eher zu Spaltungen führen, wenn man quasi nur von oben es macht. Sondern man muss auch die Bewegung von unten mitnehmen.“ Deshalb sei es richtig, sich die Zeit dafür zu nehmen.

Kreuzer drängt auf Mitgliederbefragung

Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat eine Mitgliederbefragung verlangt. „Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten ist nicht nur für die Union, sondern für das ganze Land entscheidend.“ Es verbiete sich, dass dies in engen Führungszirkeln entschieden werde, sagte Kreuzer am Montag in München. Er fordere deswegen eine Mitgliederbefragung sowohl bei der CDU als auch bei der CSU. „Unsere Mitglieder haben es verdient, an dieser wichtigen Entscheidung beteiligt zu werden.“ Das CSU-Präsidium schaut skeptisch auf den Vorstoß.

Söder „der bestgeeignete Kandidat“

Söder hat die Entscheidung über die Frage der Kanzlerkandidat der Union auf die nächsten Tage vertagt. Er glaube, dass die Entscheidung in dieser Woche fallen könne. Er verwies auf Umfragewerte. „Personen spielen nun mal eine zentrale Rolle“, sagte Söder. Er liegt in Umfragen in der Gunst der Wähler derzeit deutlich vor dem Vorsitzenden der großen Schwesterpartei CDU, Armin Laschet. Am Sonntag hatte Söder allerdings auch gesagt, er würde sich bei einem CDU-Votum für Laschet einordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenarbeiten.

Das CSU-Präsidium hat sich nach Worten von Generalsekretär Markus Blume einstimmig für Parteichef Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Damit gebe es nun eine Empfehlung der CDU-Spitze für Armin Laschet, eine Empfehlung der CSU für Söder, und es gebe eine „deutliche Mehrheitsmeinung“ in der deutschen Bevölkerung, sagte Blume. Die CSU-Spitze habe die Überzeugung, dass Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat sei. Es gehe jetzt nicht um schnelle Entscheidungen, es gehe um richtige Entscheidungen, sagte Blume. Man stehe jetzt am Beginn der Beratung, nicht endlos, aber „ergebnisoffen“.

In der CSU-Präsidiumsschalte hatten sämtliche Redner für Söder plädiert, hieß es. Bayerns Finanzminister Albert Füracker sagte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, man könne die CDU nur noch einmal auffordern, in sich zu gehen, wer der Stärkste sei. Es habe bislang keinen Laschet-Effekt gegeben. Er habe die tiefe Sorge, dass die Union Wahlen verliere, nur weil man falsche Schlüsse gezogen habe. „Markus Söder hat das Zeug zum Kanzler und genießt viel Vertrauen in der Bevölkerung“, sagte der Europapolitiker Manfred Weber, CSU-Vize.

Viel Rückhalt für Laschet

Auch Laschet erhält breiten Rückhalt. „Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand. „Das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig.“ Es gehe aber auch um die Fähigkeit zusammenzuführen und ein Team anzuführen. Es gehe um die Modernisierung des Landes und um die Integrationskraft für die gesamte Gesellschaft, betonte Ziemiak. „All dies verkörpert nach einhelliger Auffassung der Wortmeldungen, die wir heute erlebt haben, am besten Armin Laschet.“

Laschet sagte, er wolle bald suchen. „Alle wollen eine schnelle Entscheidung.“ Das müsse nicht schon heute sein, „es sollte nur recht bald sein“. Er habe sich sehr über die große Unterstützung in den CDU-Gremien gefreut. „Das war heute keine Vorentscheidung, es war ein Meinungsbild der CDU und ihrer 15 Landesverbände“, betonte Laschet. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, das Präsidium habe deutlich gemacht, dass man Laschet „für außergewöhnlich geeignet“ halte und ihn gebeten, mit Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen. Die Herausforderung sei so groß, „dass wir die nur gemeinsam stemmen können“, sagte Bouffier und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa.