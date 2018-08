Tiere

„Kaa“ schlängelt sich durch Augsburg: Straßensperre

Mitten in Augsburg ist eine lange Schlange durch eine Straße gekrochen. Dabei sei sie am frühen Dienstagmorgen in Richtung Innenstadt von zahlreichen Schaulustigen begleitet worden, teilte die Polizei mit. Ein Passant alarmierte die Polizei. Damit das Tier nicht überfahren wird, sperrten die Beamten mehrere Teile der Wegstrecke.