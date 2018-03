Theater

Kabarettist Andreas Rebers erhält Dieter-Hildebrandt-Preis

Der Dieter-Hildebrandt-Preis der Stadt München geht in diesem Jahr an den Kabarettisten Andreas Rebers (60). Mit Rebers werde ein präziser Analytiker ausgezeichnet, der es meisterhaft verstehe, die richtigen Fragen zum falschen Zeitpunkt zu stellen, hieß es am Donnerstag zur Begründung.