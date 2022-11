WM Kabarettist Springer will WM in Katar ansehen

Der Kabarettist und Vorstand des Münchner Vereins Orienthelfer Christian Springer (57) sieht einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kritisch. „Ich habe den Fußball nie als Menschenrechtsdiplomat gesehen. Und hab‘ mir ganz viele Spiele in meinem Leben schon angeschaut, die in Schurkenstaaten stattgefunden haben“, sagte er am Montag im Bayerischen Rundfunk („Bayern 2 radioWelt“). „Insofern muss ich ehrlich sagen, werde ich mir auch Spiele, wenn sie spannend genug sind, aus Katar anschauen.“

dpa