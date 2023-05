München Kabeltrommeln auf Baustelle brennen: Löscharbeiten Bei einem Großbrand auf einer Münchner Baustelle sind 26 Kabeltrommeln für Glasfaser- und Leerrohre zerstört worden. Die Flammen griffen auf Hecken und Zäune über und bedrohten Wohnhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Anwohnerin hatte demnach in der Nacht zu Freitag die brennenden Kabeltrommeln gemeldet.

München.Als die Einsatzkräfte an der Baustelle ankamen, schlugen ihnen meterhohe Flammen entgegen. Durch die enorme Hitze gerieten den Angaben zufolge auf der gegenüberliegenden Straßenseite Hecken und Gartenzäune von Wohnhäusern in Brand. An einem Wohnhaus war eine Fensterscheibe durch die Hitzeeinwirkung gesprungen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.

Der Schaden wird auf mehr als 200 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.