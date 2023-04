Nach 0:3 in Manchester Kabinen-Krach beim FC Bayern: Superstar Mané soll Mitspieler geschlagen haben

Merken

Mail an die Redaktion Zwei unzufriedene Offensivkünstler: Leroy Sané gestikuliert in Richtung Sadio Mané. Diese Szene soll Auslöser für den späteren Kabinenkrach gewesen sein. Foto: Imago Images

Mané gegen Sané: Laut einem Bericht der Bild-Zeitung ist es am Dienstagabend in der Kabine des FC Bayern München zu einem handfesten Streit gekommen.

Die beiden Offensivspieler Mané und Sané gerieten zunächst verbal aneinander, ehe der Senegalese seinen Mitspieler ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Verein äußerte sich bislang nicht.







Frust nach 0:3 im Hinspiel bei Manchester City

Natürlich schoben die Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach dem 0:3 im Hinspiel der Champions League bei Manchester City Frust. Wenn es allerdings tatsächlich Handgreiflichkeiten gab, dann haben die Vereinsbosse und das Trainerteam um Thomas Tuchel gravierendere Probleme als ein drohendes Viertelfinal-Aus.

Der Bild-Zeitung zufolge ging dem Streit zwischen den beiden Angreifern eine Szene in der Schlussphase des Spiels voraus: Sané haderte mit einem Laufweg seines Mitspielers, gestikulierte in dessen Richtung. Nach dem Abpfiff soll sich Mané in der Kabine darüber lautstark beschwert haben und auf Sané losgegangen sein. Die „Bild“ berichtet von einem unvermittelten Schlag auf die Lippe. Der FC Bayern schweigt bislang zu dem Vorfall.

− mid