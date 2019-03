Kabinett Kabinett befasst sich mit Bayerns Wohnraumförderung Eigenheimzulage, Wohnungsbau, neues Wohngeld: Die verschiedenen Werkzeuge für bezahlbaren Wohnraum stehen heute im Mittelpunkt der Kabinettssitzung in der Staatskanzlei.

Mail an die Redaktion Blick auf die bayerische Staatskanzlei. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.CSU und Freie Wähler hatten in ihrem Koalitionsvertrag ein Bündel von Maßnahmen beschlossen, mit denen sie den Mangel an Wohnraum und die in Ballungszentren immer weiter steigenden Mieten bekämpfen wollen. Die Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 in Bayern 500 000 Wohnungen zu errichten. 10 000 neue Wohnungen soll die staatliche Wohnungsbaugesellschaft „Bayernheim“ schaffen.