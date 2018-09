Kabinett

Kabinett berät über Bildungspolitik und Ganztagsbetreuung

Passend zum Beginn des neuen Schuljahres berät das Kabinett auch über die bayerische Bildungspolitik. In der Sitzung heute soll zudem über den Ausbau der Ganztagsbetreuung gesprochen werden. Die Meinungen über die Situation an den Schulen im Freistaat gehen weit auseinander. Während etwa die Opposition zu viele Unterrichtsausfälle und einen zu hohen Leistungsdruck für viele Schüler bemängeln, sehen die CSU und Vertreter der Wirtschaft das Bildungssystem auf einem guten Weg. In Vergleichsstudien belegt Bayern seit Jahren immer wieder Spitzenpositionen.