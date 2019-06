Kabinett Kabinett berät über Hochschulthemen Das bayerische Kabinett will heute unter anderem über Hochschulthemen beraten.

München.Es soll zum Beispiel um die neuen Zielvereinbarungen mit den Hochschulen im Freistaat und das Bayerische Spitzenwissenschaftlerprogramm gehen. Mit dem Programm „Die Besten für Bayern“ will die Staatsregierung mehr international renommierte Wissenschaftler in den Freistaat holen.

Zu den vereinbarten Zielen zählt laut Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) die Förderung von Frauen an den Hochschulen. Im vergangenen Jahr war nur jede fünfte Professur mit einer Frau besetzt. „Ein verbindlicher Schwerpunkt bei ihrer Weiterentwicklung muss für unsere Hochschulen in Bayern daher die Erhöhung der Anzahl von Frauen auf Professuren sein“, teilte Sibler am Montag mit.

Der Leiter der Staatskanzlei Florian Herrmann (CSU) will nach der Kabinettssitzung über die Ergebnisse informieren.