Kabinett Kabinett berät über „Impfen to go“ Die Corona-Impfkampagne ist etwas ins Stocken geraten. Wie nun das Tempo wieder erhöhen? Darüber will das bayerische Kabinett jetzt beraten und entscheiden. Wird bald auch vor Supermärkten geimpft?

Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung" gehalten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München.Mit einfach zugänglichen Impfangeboten will Bayern das Corona-Impftempo erhöhen. Das Kabinett will am Dienstag ein entsprechendes Konzept beraten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte schon vorab unter unter anderem von „Impfen to go“ und Impfungen an „ungewöhnlichen Orten“ gesprochen. „Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen“, sagte er. Man müsse das Angebot so breit wie möglich aufstellen und wolle dazu Partner etwa aus der Wirtschaft, der Gastronomie und dem Sport gewinnen.

Auch die aufwendigen Registrierungen vorab machten auf Dauer keinen Sinn, hatte Söder am Montag argumentiert. Wer geimpft werden wolle, solle hingehen können und die Impfung bekommen. Söder hatte schon vor einiger Zeit auch schon von Impfungen vor Supermärkten gesprochen.

