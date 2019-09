Kabinett Kabinett beschließt Krippen-Zuschuss mit Einkommensgrenze In Bayern sollen Eltern vom kommenden Jahr an durch ein Krippengeld von 100 Euro im Monat entlastet werden - allerdings nur bis zu einem Jahreseinkommen von 60 000 Euro.

Kindergummistiefel hängen an einem Schuhhalter in einer Kindertagesstätte. Foto: Jens Büttner/Archiv

München.Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. „Wir schließen damit die Lücke in der Versorgung“, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Anfang des Jahres wurde - jedoch ohne Einkommensgrenze - bereits der Kita-Zuschuss für Kinder von drei bis sechs Jahren ausgeweitet.

Ab Januar 2020 soll es nun auch für Kinder zwischen ein bis drei Jahren einen monatlichen Zuschuss von 100 Euro für die Krippe oder eine Tagesmutter geben. Es profitieren jedoch nur Eltern mit einem gemeinsamen Jahreseinkommen von maximal 60 000 Euro. Mit jedem Kind erhöht sich die Grenze um 5000 Euro. Die Staatsregierung wolle damit besonders Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen entlasten, betonte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU). Im Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie-Wähler die Einführung des Krippengeldes noch ohne Einkommensgrenze erwähnt.