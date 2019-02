Finanzen Kabinett beschließt Rekord-Haushalt Das Kabinett hat den neuen Haushalt für 2019/20 formal auf den Weg gebracht. Bis zum Sommer soll er beschlossen werden.

München.In diesem Jahr soll der Etat um rund sechs Prozent auf 64,9 Milliarden Euro wachsen. Das ist der kräftigste Anstieg seit Jahren, mit Ausnahme der Zuwächse wegen der hohen Flüchtlingszahlen im Staatshaushalt 2016. Unter anderem zur Finanzierung vieler teurer Wahlversprechen muss die schwarz-orange Koalition rund 3,6 Milliarden Euro vom Sparbuch nehmen.

Die Eckpunkte des neuen Doppelhaushalts hatte das Kabinett auf seiner Klausur am Tegernsee Ende Januar festgezurrt, der Kabinettsbeschluss war also quasi nur noch ein formaler Akt. Nun ist der Landtag am Zug: Dort soll der Haushalt bis zum Sommer endgültig beschlossen werden.

