Kabinett gibt mehr Geld für Familien aus

hat gestern auch das Landespflegegeld auf den Weg gebracht, das Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls in seiner Regierungserklärung angekündigt hatte.

bekommt das Landesamt für Pflege seinen Sitz in Amberg.

Das Landespflegegeld

in Höhe von 1000 Euro pro Jahr sollen künftig Pflegebedürftige in Bayern erhalten, die mindestens Pflegegrad 2 vorweisen und ihren Wohnsitz in Bayern haben.