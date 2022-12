Landtag in München Kabinett im Zeugenstand - Masken-Ausschuss auf der Zielgeraden

Mail an die Redaktion Winfried Bausback (CSU), Vorsitzender des Masken-Untersuchungsausschusses. Ziel des Ausschusses ist es, Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teilweise hohe Provisionszahlungen aufzuklären. Foto: dpa

Mit Masken-Geschäften zu Beginn der Corona-Krise verdienten einzelne viel Geld - andere wollten nur helfen. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag geht nun auf die Zielgerade - mit Zeugenvernehmungen hochrangiger Politiker.

Im Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags beginnt am Montag (09.30 Uhr) eine Reihe abschließender Zeugenvernehmungen hochrangiger Politiker. Mehrere Minister und am Ende auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müssen den Abgeordneten in den verbleibenden Adventswochen ausführlich Rede und Antwort stehen.







Am Montag sind nacheinander Innenminister Joachim Herrmann, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Ex-Staatssekretär Gerhard Eck und am späten Nachmittag Gesundheitsminister Klaus Holetschek (alle CSU) geladen. In der Woche darauf stehen die frühere Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), Wirtschaftsminister Huber Aiwanger (Freie Wähler) und zum Abschluss am 16. Dezember Söder selbst auf der Zeugenliste.

Ziel des Ausschusses war und ist es insbesondere, Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Politikern und teils hohe Provisionszahlungen auch an Abgeordnete aufzuklären - wobei die Provisionen von beteiligten Firmen kamen.

