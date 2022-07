Bau Kabinett segnet neue Krankenhäuser für Coburg und Memmingen ab

Die Staatsregierung hat grünes Licht für die lang geplanten Neubauten zweier großer Krankenhäuser in Oberfranken und Schwaben gegeben. Das Gesundheitsministerium bezifferte die Kosten des Regiomed-Klinikums Coburg am Dienstag auf knapp 327 Millionen Euro - das Kreiskrankenhaus Memmingen wird mit 291 Millionen Euro veranschlagt. Beide Projekte wurden neu in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 aufgenommen.

dpa