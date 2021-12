Anzeige

Gesundheit Kabinett will Geisterspiele und Corona-Regeln beschließen Die Corona-Zahlen in Bayern sinken, wenn auch nur langsam. Und die Kliniken sind nach wie vor am Limit. Deshalb werden die Maßnahmen an einigen Stellen weiter verschärft - mit Folgen auch für den Fußball.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) nach der Videokonferenz der Ministerpräsidenten. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga, schärfere Kontaktbeschränkungen und Zugang zum Handel nur noch für Geimpfte und Genesene: Das bayerische Kabinett will am Freitag (10.00 Uhr) die angekündigte Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen.

Schon ab dem Wochenende und zunächst bis Jahresende soll es in der Fußball-Bundesliga in Bayern nur noch Geisterspiele geben. Einkaufen soll - analog zu einem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag - nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt sein (2G). Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Und auch die Kontaktbeschränklungen sollen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch einmal etwas gegenüber der aktuell in Bayern gültigen Regel verschärft werden: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, sollen demnach beschränkt werden auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-233634/3