Brände Kälber verenden bei Brand im Stall: Drei Verletzte

Mail an die Redaktion Der Drehleiterwagen einer Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Motten.Beim Brand eines Stalls in Unterfranken sind drei Menschen verletzt worden und zehn Kälber verendet. Der 37 Jahre alte Besitzer und zwei Helfer erlitten beim Löschversuch Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 120 Feuerwehrleute brachten die Flammen, welche sich schnell im Stroh ausbreiteten, schließlich unter Kontrolle. Nach ersten Ermittlungen hatte eine defekte Wärmelampe den Brand am Samstagabend in Motten (Landkreis Bad Kissingen) verursacht.