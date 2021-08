Anzeige

Tiere Känguru jetzt in Oberbayern gesichtet Ein Känguru beschäftigt die Polizei in Oberbayern. Es könnte sich um das Känguru handeln, das im Mai in Wildenberg war.

Mail an die Redaktion In Mai wurde in Wildenberg am Feldrand in der Nähe der Schweinbacher Straße ein Känguru gesichtet. Ein Einfangversuch der Freiwilligen Feuerwehr verlief ergebnislos. Jetzt ist das gleiche Tier womöglich in Oberbayern gesichtet worden. Foto: Roswitha Priller

Mauern.Eine Autofahrerin habe das exotische Tier nachts in Mauern (Landkreis Freising) gesehen und ihren Augen kaum trauen können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach Angaben der 23-jährigen Zeugin sei das Känguru in der Nacht zum Sonntag offenbar unverletzt gewesen und davongehüpft. Wer das Tier sieht, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg zu melden. Einen möglichen Besitzer haben die Beamten bisher nicht ermitteln können.

Känguru im Mai im Landkreis Kelheim gesichtet

Im Mai 2021 war ein Känguru im niederbayerischen Landkreis Kelheim mehrfach gesichtet worden. Polizei und Feuerwehr hatten damals vergeblich versucht, es einzufangen. Auch damals blieb unklar, woher das Beuteltier kam und wem es gehörte. Nun vermutet die Polizei, dass es sich um dasselbe Tier handeln könnte. (dpa)