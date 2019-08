Fussball Kahn bleibt als Bayern-Vorstand Firma Goalplay verbunden Oliver Kahn will sich auch nach seinem Einstieg in den Vorstand des FC Bayern München weiter in sein Unternehmen Goalplay einbringen.

Mail an die Redaktion Oliver Kahn hält, am Spielfeldrand stehend, ein Mikrofon in der Hand und schaut in die Kamera. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter bleibt zunächst bis Ende des Jahres Geschäftsführer. Vom 1. Januar 2020 an werde der 50-Jährige dann als Gesellschafter „weiterhin in alle strategischen Entscheidungen involviert sein“, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

„Goalplay ist ein von mir mitgegründetes Unternehmen mit großem Potenzial. Es ist mir ein Anliegen, mich nach den erfolgreichen letzten Jahren auch in Zukunft weiterhin als Gesellschafter einzubringen“, äußerte der 50-jährige Kahn. Goalplay kümmert sich um alle Bedürfnisse von Torhütern und Torwarttrainern.

Der ehemalige Bayern-Kapitän Kahn hat beim deutschen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zunächst fungiert er als Mitglied des Vorstandes. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Kahn ist aktuell auch als Fußball-Experte für das ZDF tätig.