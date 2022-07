Anzeige

Fußball Kahn hebt Lewandowski-Verdienste hervor Vorstandschef Oliver Kahn hat die großen Verdienste von Weltfußballer Robert Lewandowski beim FC Bayern hervorgehoben und den Handlungsspielraum durch die Millionen-Ablöse betont. „Was er hier für den FC Bayern geleistet hat, ist mehr als outstanding. Er hat hier alles gewonnen, hat zu den vielen Titeln beigetragen, ist zum Weltfußballer beim FC Bayern München geworden“, sagte Kahn am Samstagabend in München.

Oliver Kahn (l-r), Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Herbert Hainer und Hasan Salihamidzic, Sportdirektor von München, nehmen an einer Pressekonferenz teil.

München.Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona ist mündlich besprochen. Die Münchner erhalten dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro sowie bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den bald 34-Jährigen. „Durch die Ablöse haben wir natürlich auch die Möglichkeit, weiter zu schauen, was sich noch tut auf dem Transfermarkt“, sagte Kahn.

Nach dem spektakulären Transfer von Liverpool-Offensivstar Sadio Mané (30) ist die Verpflichtung des Niederländers Matthijs de Ligt (22) von Juventus Turin das große Bayern-Ziel. Der Innenverteidiger kam am Samstag nicht aus den Stadionkatakomben - im Gegensatz zu den von Ajax Amsterdam verpflichteten Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24).