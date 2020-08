Anzeige

Champions-League Kahn ist stolz auf FC Bayern Bayern-Vorstand Oliver Kahn war nach dem 8:2 der Münchner im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona sprachlos.

Sophia Bösl

Mail an die Redaktion Oliver Kahn steht im Stadion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Lissabon.Am Samstag meldete sich der 51-Jährige dann via Twitter zu Wort. „Erst jetzt realisiere ich, was wirklich gestern passiert ist im Estádio da Luz“, schrieb der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter und langjährige Bayern-Kapitän in einem auf Englisch verfassten Tweet.

„Was für eine unglaubliche Champions-League-Nacht - wir werden uns noch lange an sie erinnern. Ich bin so stolz auf dieses Team. Danke Jungs für diese atemberaubenden 90 Minuten“, schwärmte Kahn. Der deutsche Double-Gewinner trifft im Halbfinale des Finalturniers am kommenden Mittwoch auf Manchester City oder Olympique Lyon.