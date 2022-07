Fußball Kahn rechnet nicht mit schneller De Ligt-Verpflichtung

Vorstandschef Oliver Kahn rechnet nicht mit einer Verpflichtung von Matthijs de Ligt vor der Abreise des FC Bayern München ins Trainingslager in die USA am Montag. Es sei „sehr illusorisch“, sagte der frühere Nationaltorhüter am Samstag bei der offiziellen Teampräsentation des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Bayerischen Rundfunk. „Da eine Prognose abzugeben, ist schwierig“, sagte Kahn. Das Transferfenster sei ja auch noch bis Ende August geöffnet. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte zuletzt Gespräche mit Juventus Turin über einen Transfer des Abwehrspielers bestätigt.

dpa