Fussball Kahn über das „Titan“-Image: „Unkaputtbar ist kein Mensch“ Der langjährige Weltklasse-Torhüter und heutige Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn (52) schmunzelt mittlerweile über sein einstiges Image als „Titan“.

Mail an die Redaktion Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„Das war eine Überhöhung meines Torwartspiels, ein Teil des Sports, hat aber nichts mit meiner eigenen Lebensrealität zu tun - schon damals war das nicht der Fall und heute erst recht nicht. Diese Zeit ist längst vorbei“, sagte der frühere Fußball-Nationalkeeper und Kapitän des FC Bayern München in einem Interview des FC-Bayern-Mitgliedermagazins „51“.

„Unkaputtbar ist kein Mensch. Jeder hat seine Schwächen, auch ich. Ich habe in meiner aktiven Zeit sehr wohl gelernt, dass es Grenzen der Belastbarkeit gibt. Heute würde ich diese auch nicht mehr so überschreiten wie damals“, führte Kahn aus. „Ich habe gelernt, was ich kann. Aber Günter Netzer sagte mir mal, dass es fast noch wichtiger ist zu wissen, was man nicht kann. Weil man sich dessen bewusst sein sollte, dass es keine Schwäche ist, wenn man andere für Ergänzungen miteinbezieht.“

Seit Anfang 2020 gehört Kahn dem Vorstand des FC Bayern München an. Seit diesem Sommer steht er als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze dieses Gremiums beim deutschen Rekordmeister.

Mitunter seien seine Geschäftspartner überrascht, nicht mehr den emotionalen Kahn früherer Tage zu erleben, räumte der Bayern-Boss ein. „Einige haben damals gedacht, der Kahn kommt in Stollenschuhen und grätscht durch den Konferenzraum. Dass es dann ganz anders war, hatte einen gewissen Überraschungseffekt.“ Heute seien andere Qualitäten gefordert, „als nur der "Titan" zu sein.“

