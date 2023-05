FC Bayern München Kahn widerspricht: Nicht „ausgerastet“ bei Entscheidung

Oliver Kahn hat Medienberichten widersprochen, laut denen er die Nachricht über seinen erzwungenen Abschied vom FC Bayern höchst emotional aufgenommen haben soll. „Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht“, schrieb Kahn am Sonntagvormittag bei Twitter. Er habe am Freitag am Telefon mit Club-Präsident Herbert Hainer „ein ruhiges und sachliches Gespräch“ geführt und sich „lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde“.

dpa